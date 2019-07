Ballard Power: Hält der steile Aufwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie hat in der vergangenen Woche ihr am 28. Mai bei 4,27 US-Dollar ausgebildetes Jahreshoch um einen Cent verfehlt. Doch anstatt dem gescheiterten Anstiegsversuch sogleich einen zweiten folgen zu lassen, setzten am Montag zu Handelsbeginn Gewinnmitnahmen ein. Sie haben die Aktie schnell bis auf 4,08 US-Dollar zurückfallen lassen.

Damit rückt der steile Aufwärtstrend, der sich seit dem Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung