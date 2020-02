Ballard Power: Ganz ohne Zweifel!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Durchatmen, es ist Wochenende, und bei der Aktie von Ballard Power tut sich folglich nichts. Das war in der zurückliegenden Woche anders. Da ließ Ballard seine Anleger zunächst jubeln, bevor großes Entsetzen ausbrach. In Zuge der allgemeinen Euphorie um die Branche schoss die Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen am Donnerstag zunächst auf ein neues Allzeithoch von 14,30 Euro, nur um ...



