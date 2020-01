Ballard Power: Ganz nach ihrem Geschmack!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power gehört zu den Titeln aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche, die es zuletzt am heftigsten erwischt hatte: Nach einem kurzfristigen Höhenflug am vorvergangenen Montag auf bis zu 12 Euro, fielen die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen geradewegs in den Keller. 7,85 Euro standen am Donnerstag bei Ballard Power zeitweilig noch auf dem Kurszettel – ein Absturz um 35 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



