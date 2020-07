Ballard Power – Euphorie treibt den Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der kanadische Brennstoff-Spezialist Ballard Power drückt aufs Tempo. Die neueste Nachricht: Ein chinesisches Unternehmen, die Guangdong Synergy Ballard Hydrogen Power Co, an dem allerdings Ballard Power selbst mit 10% beteiligt ist, hat einen Auftrag für Membran-Elektroden an Ballard Power erteilt! Der Auftrag jedoch mehr oder wenige keine Überraschung, da dieser im Rahmen eines langfristigen Vertrags erfolgte! Weiterhin positiv wird von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung