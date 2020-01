Ballard Power: Die Euphorie geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die vor wenigen Tagen bei der Ballard Power-Aktie aufgekommene Unsicherheit konnten die Bullen in dieser Woche sehr überzeugend beenden. Es gelang ihnen, das bisherige Jahreshoch bei 10,93 US-Dollar zu überwinden und am Montag in der Spitze bis auf 12,13 US-Dollar vorzudringen.

Am Dienstag setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie haben den Kurs im Tief wieder bis auf 10,58 US-Dollar und damit unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



