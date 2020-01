Ballard Power: Es wird gefährlicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Kurze Kerzenkörper mit langen Dochten und Lunten bestimmen bei der Ballard Power-Aktie in dieser Woche das Bild. In der Spitze konnte die Aktie am Montag bis auf 10,93 US-Dollar ansteigen. Anschließend fiel der Wert aber sofort wieder zurück. Am Dienstag fiel die Aktie nach einer stärkeren Eröffnung zunächst bis auf 9,38 US-Dollar zurück und erholte sich anschließend wieder auf 10,37 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung