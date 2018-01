Ballard Power: Es ist fünf vor zwölf für die Bullen!

Liebe Leser,

zwischen den Käufern und Verkäufern der Ballard Power-Aktie stand in den letzten Tagen eine Grundsatzfrage zur Klärung aus: Kann der mittelfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden oder ist die Kraft der Käufer nicht ausreichend, um die Aktie zeitnah in höhere Gefilde vorstoßen zu lassen?

Endgültig entschieden ist diese Frage zwar immer noch nicht, doch in den vergangenen Tagen hat die Seite der Verkäufer zunehmend an Stärke gewonnen. Es ist ihnen gelungen, die Korrekturbewegung der letzten Handelswochen langsam aber sicher in immer tiefere Kursregionen voranzutreiben, sodass aus der ursprünglichen Seitwärtsbewegung inzwischen eine leichte Abwärtsbewegung geworden ist.

Die Käufer kamen an den Handelstagen vor und nach Weihnachten ihrer Pflicht, ein Zeichen der Stärke zu setzen und eine Bodenbildung zu vollziehen, nicht nach. Aus diesem Grund droht nun gleich zu Beginn des neuen Jahres Ungemach.

Es könnte zu einem kräftigen Kurssturz kommen

Weil unterhalb der aktuellen Unterstützungszone bei 4,50 US-Dollar, die nun aufgegeben zu werden droht, keine weiteren naheliegenden Unterstützungen zu finden sind, besteht die Gefahr, dass der drohende Kursrutsch unter Umständen erst sehr spät auf einem vergleichsweise tiefen Niveau bei knapp über drei US-Dollar gestoppt werden kann.

Wollen die Käufer ein derartiges Horrorszenario doch noch verhindern, so ist Eile geboten. Sie müssen den Kurs der Ballard Power-Aktie umgehend stabilisieren und das aufgegebene Kursniveau von 5,00 US-Dollar schnell wieder zurückerobern.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.