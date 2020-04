Ballard Power: Endlich geht’s wieder los!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

In den vergangenen Tagen ist es sehr ruhig geworden um die Wasserstoffaktien. Während die breiten Aktienmärkte zuletzt heftig schwankten, traten Ballard Power & Co. mehr oder weniger auf der Stelle. Doch das könnte nun vorbei sein, denn die Wasserstoff-Vorzeige-Aktie kann heute Morgen kräftig zulegen.

Nach zuletzt eher ruhigen Tagen klettert Ballard Power heute über 3 Prozent nach oben. Damit scheint die Aktie die wichtige Unterstützung um 6,70 Euro erfolgreich verteidigen zu können. In diesem Bereich schlossen die Kurse am 18. März und am 1. April. Es bestehen demnach gute Chancen, dass die Aktie nun wieder an Fahrt aufnimmt.

Ballard Power zählt zu den aussichtsreichsten Unternehmen im Wasserstoff-Sektor. Das Unternehmen gilt als Pionier bei der Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zum kommerziellen Einsatz. Die mittel- und langfristigen Chancen sind also sehr groß, doch mittlerweile haben anderen Unternehmen ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht und weisen großes Kurspotenzial auf.

