Ballard Power: Dieses Segment könnte die Rettung sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können aktuell wieder auf weitere Steigerungen des Aktienkurses hoffen. Trotz des heutigen Dämpfers kann man durchaus gut gestimmt in die Zukunft blicken. Ein Grund dafür könnte die Forschung in einem bestimmten Segment sein.

Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Ballard Power erlebt gerade eine Explosion an der Börse. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.

Denn seit Jahren forscht Ballard Power zum Wasserstoff-Einsatz bei Drohnen. Beide Märkte sind unabhängig voneinander mit fortschreitendem Wachstum verbunden, aber auch der gemeinsame Markt eröffnet Gewinnchancen. So gehen Analysten davon aus, dass der Markt bis 2026 auf bis zu 23 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte!

Nach dem der Start der Woche durchaus positiv war, kommt es heute zu einem kleinen Dämpfer an der Börse. Der Aktienkurs sinkt insgesamt um knapp 1 Euro und 7,5 Prozent und liegt dementsprechend bei rund 12,40 Euro. Dennoch sollte der Blick nach vorne gerichtet werden und die Zahlen aus der Hochzeit Anfang Juli bald wieder in Angriff genommen werden.

Fazit: Ballard Power kann aktuell von der guten wirtschaftlichen Situation der Wasserstoff-Branche profitieren und erlebt eine Explosion an der Börse. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.