Ballard Power: Diese Unterstützung muss halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Was bei der Ballard Power-Aktie zunächst nur wie eine kleine Pause für die Bullen wirkte, hat sich in der Zwischenzeit zu einem kurzfristigen neuen Abwärtstrend weiterentwickelt. Dieser Abwärtstrend ist nicht nur steil. Er hat am Montag auch die 50-Tagelinie bei 4,75 US-Dollar erreicht. Auch der Dienstag war vom Kampf um den gleitenden Durchschnitt bestimmt.

Für die Bullen kommt es nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung