Ballard Power: Diese Entscheidung könnte für neuen Schwung sorgen!

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich wohl bald wieder auf neue Hochphasen an der Börse freuen. Das liegt vor allem an dieser Entscheidung! Zuletzt konnte man sich auf einem bestimmten Niveau etablieren, der Blick geht aber weiter nach oben.

Durch die Entscheidung weitere Aktien aus den eigenen Stammaktien auszugeben, konnte man sich weitere 250 Millionen US-Dollar für die eigenen Unternehmenszwecke sichern. Dadurch erweitert sich der Spielraum für Ballard Power und man kann auf dem Markt wieder deutlich aktiver werden. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien liegt bei rund 16.450.623 Stammaktien.

Der Aktienkurs liegt derzeit bei rund 13,70 und muss gegenüber dem Vortag nur ein leichtes Minus hinnehmen. Dieses Minus liegt bei knapp über 2 Prozent und insgesamt bei 0,30 Euro. Das Ziel sollte weiterhin sein, an die Hochphase von Anfang Juli anzuknüpfen.

