Ballard Power: Diese Blockade muss jetzt aufgelöst werden!

Nachdem die Ballard Power-Aktie am 24. Oktober bis auf 6,13 US-Dollar angestiegen war, ging der Wert in eine Korrektur über. Sie vollzog sich an den ersten Tagen als eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Zum Monatsende rutschte der Kurs jedoch stark ab und fiel auf seine 50-Tagelinie zurück. Sie stützt den Wert und ließ den Kurs bis zum Dienstag erneut auf ...



