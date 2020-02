Ballard Power: Daran ist nicht zu denken!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power ist mit einem Abschlag von rund drei Prozent auf bis zu 10,13 Euro in den Donnerstagshandel gestartet. Die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen sind somit in dieser Woche endgültig in einem Zick-zack-Modus angelangt: Auf einen Tag mit Zugewinn, wie am Montag und Mittwoch, folgt zuverlässig eine Korrektur. Keine Frage, das Monatsplus beträgt noch immer etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



