Ballard Power: Die Bullen ziehen durch!

Die Aktie des Brennstoffzellen-Entwicklers Ballard-Power vollzieht in diesen Wochen einen entscheidenden Trendwechsel. Bis in den Sommer hinein war der Chart von einer anhaltenden Abwärtsbewegung gekennzeichnet. Das Korrekturtief wurde dabei am 26. Juni bei 2,57 US-Dollar markiert.

Von diesem aus stieg die Aktie anschließend wieder an, kam aber zunächst nicht über den Bereich von 3,23 US-Dollar hinaus. Erst als Ende August per Gap der Sprung über die 50-Tagelinie gelang, löste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.