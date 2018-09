Ballard Power: Die Bullen drängen auf höhere Kurse!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie des Brennstoffzellen-Entwicklers Ballard Power befand sich bis Ende Juni in einer Abwärtsbewegung. Das Korrekturtief wurde am 26. Juni bei 2,57 US-Dollar markiert.

Im Anschluss an das Tief kam es im Juli und August zu einer Gegenbewegung. Sie führte im Lauf des Sommers zu moderaten Kursgewinnen, die am 9. August in einem Anstieg auf 3,23 US-Dollar gipfelten.

Eine Fülle von Verkaufsaufträgen zwang die Aktie anschließend in einen kurzfristigen Abwärtstrend, der zu einem Rückfall unter

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.