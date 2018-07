Ballard Power: Boden gut gemacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Auf 12-Monats-Sicht liegt die Ballard Power Aktie zwar noch im Minus (rund -8% in Dollar gerechnet), doch zuletzt hat der Titel deutlich Boden gutmachen können. So war die Aktie an der Nasdaq vorigen Freitag mit einem Plus von beachtlichen rund 6% ins Wochenende gegangen. Rückenwind könnte da eine Meldung gegeben haben, derzufolge Ballard Power verstärkt mit ABB zusammenarbeiten möchte. Ein entsprechendes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.