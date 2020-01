Ballard Power: Außergewöhnlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bei genau 12 Euro stand die Aktie von Ballard Power am Montag im frühen Handel. Am Dienstag sackten die Papiere des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen auf 9,22 Euro ab, nur um am Mittwoch zwischenzeitlich wieder 10,35 Euro zu erreichen. Die Achterbahnfahrt für Ballard Power war damit allerdings beileibe nicht beendet. Bei 7,85 Euro fand die Ballard-Aktie am Donnerstag ihren vorläufigen Tiefpunkt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung