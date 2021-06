Ballard Power-Aktie: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard-Power-Aktie markierte am 10. Februar bei 41,52 US-Dollar ihr aktuelles Jahreshoch und ging anschließend in eine anhaltenden Konsolidierung über. Sie unterschritt den 50-Tagedurchschnitt und wurde bis zum 11. Mai fortgesetzt. Im Anschluss an das Tief bei 12,80 US-Dollar startete ein neuer Anstieg.

Es bildete sich schnell ein neuer Aufwärtstrend aus, sodass am 9. Juni bei 18,87 US-Dollar der 50-Tagedurchschnitt



