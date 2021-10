Ballard Power-Aktie: Das wird jetzt richtig spannend!

Es war eine gute Woche für Wasserstoff-Aktien. Nahezu ausnahmslos konnten Titel aus dem Segment sich in den letzten Tagen in die Höhe bewegen. Die Ballard Power-Aktie war da mit einem Plus von 15,7 Prozent auf Wochensicht keine Ausnahme; sie konnte sogar die 100-Tage-Linie hinter sich lassen.

Zu verdanken haben die Börsianer das Ganze in erster Linie Plug Power und einem neuen Deal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung