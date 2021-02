Ballard Power Aktie: Ein weiter Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power erholt sich langsam vom doppelten Kurseinbruch aus der vergangenen Woche. Bereits am Freitag konnten sich die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten von ihrem jüngsten Tiefstand bei 29,27 Euro bis Handelsschluss in Frankfurt etwas verbessern, und verabschiedeten sich bei einem Kurs von 29,63 Euro ins Wochenende. Zum Start in die neue Börsenwoche überwand die Ballard-Aktie wieder die Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung