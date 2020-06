Ballard Power Aktie: Das war nochmal verdammt knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von Ballard Power hat sich am Dienstag im frühen Handel aufgemacht, einen Rekord zu knacken. 14,29 Euro – so lautete das Mehrjahreshoch, das die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten am 20. Februar 2020 am Handelsplatz Frankfurt ausbildete. Doch dann kam Corona, die Ballard-Aktie schmierte genauso ab wie alle anderen Börsenwerte. Das ist längst Geschichte: Am Montag schien der Weg zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



