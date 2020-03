Ballard Power Aktie: Zu viel verkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power gab am Montag mit einem Abschlag von gut 13 % anfangs so viel nach wie in der vergangenen Woche insgesamt – nahezu. Wird hier zu viel verkauft? Ergeben sich neue Einstiegschancen bei diesem Sonderangebot? Eine Überlegung legt dies am Montag nahe.

Ballard: Keine Enttäuschung

Ballard Power hat in den vergangenen Tagen und Wochen keine nennenswerte Enttäuschung produziert. Dieser Fakt spiegelt sich ...



