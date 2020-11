Ballard Power Aktie: Vor- und Nachteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Diese Woche hat Ballard Power Systems (kurz „Ballard Power“) mitgeteilt, dass 12,988 Mio. eigene Aktien für einen festen Preis von 19,25 Dollar je Aktie an ein Syndikat verkauft werden sollen. Dieses Syndikat wird demnach von der National Bank Financial Inc. sowie Raymond James Ltd. angeführt. Das würde dann brutto einem Kapitalzufluss von rund 250 Mio. Dollar entsprechen. Das ist ein Vorteil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



