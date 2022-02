Ballard Power-Aktie: Das sollten Sie jetzt wissen!

Der Brennstoffzellenhersteller Ballard Power und die indische Adani Group haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Ziel ist es, gemeinsame Investitionen in die Kommerzialisierung von Brennstoffzellen in verschiedenen mobilen und industriellen Anwendungen in Indien zu prüfen. Die Vereinbarung der beiden Konzerne bleibt jedoch unverbindlich.

Die indische Regierung hat im vergangenen Jahr eine Wasserstoff-Roadmap angekündigt. Dies soll Indien dabei helfen, seine Klimaziele zu



zur Originalmeldung