Ballard Power-Aktie: Das sollten Sie zu dieser Aktie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie beschert ihren Anlegern in diesem Jahr große Freude. Mit der Jahreswende übernahmen die Käufer die Kontrolle und starteten eine fulminante Aufwärtsbewegung. Diese hat bis heute Bestand. Anfang Oktober nahm die Aufwärtsdynamik noch einmal zu. So stieg die Aktie zu Wochenbeginn auf ein Hoch bei 6,25 Euro. Weiter oben notierte der Anteilsschein zuletzt im Jahr 2006. In den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung