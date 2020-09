Ballard Power-Aktie – Das sieht übel aus! Aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Das könnte brenzlig werden! Die Ballard Power-Aktie zum Schluss der vergangenen Handelswoche mit Abgaben! Zudem ist der Wert so an der 50-Tage-Linie, die noch die vorangegangenen Tage mehrfach getestet wurde, nach unten abgeprallt! Mit den jüngsten neuen Tiefs seit den Tops im Juli 2020 hat sich nun ein sehr kurzfristiger Abwärtstrendkanal ausgebildet! Eine klare Entspannung ergibt sich so erst mit Break ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung