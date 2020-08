Ballard Power-Aktie – Das sieht nicht gut aus! Kursrutsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Impulse fehlen derzeit für die Ballard Power-Aktie. So pendelt der Wert derzeit innerhalb einer Range zwischen rund 16 bis 14$ hin und her. Die obere Begrenzung dieser Range wurde in den vergangenen Handelstagen getestet. Ein nachhaltiger Break nach oben gelang jedoch nicht! Zum Ende der Woche hin erfolgte vielmehr ein Abprall am Widerstandsbereich UND der 50-Tage-Linie. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft gegenwärtig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



