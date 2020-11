Ballard Power Aktie: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Sowohl in den Schlagzeilen als auch an der Börse beginnt die Ballard Power Aktie wieder zu überzeugen. Die Partnerschaft mit Wrightbus zahlte sich bislang bereits aus, dürfte aber vor allem das zukünftige Wachstum noch weiter pushen. Wrightbus lieferte zuletzt 15 Wasserstoffbusse an die Stadt Aberdeen und wird bald auch 20 Stück für die Stadt Birmingham produzieren. In all diesen Bussen sind ...



