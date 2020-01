Ballard Power Aktie: Der sensationell positive Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist wieder auf dem Weg nach oben. Mit einem sensationellen Hammer schafft der so arg geprügelte Wert nun das Comeback. In den ersten Stunden des Morgenhandels ging es um 8 % aufwärts. Dies ist ein mustergültiger Turnaround, der keine nennenswerten inhaltlichen Begründungen mehr kennt. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen zu massiv abgstraft worden, heißt es bei den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



