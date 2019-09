Ballard Power Aktie: Der nächste Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat jüngst erneut eine Kursentwicklung vollzogen, mit der wohl niemand so schnell gerechnet haben wird. Am Mittwoch erreichte der Kurs eine der bedeutendsten Schwellen überhaupt. Denn: Die Aktie touchierte nach einigen schwächeren Stunden am Vortag die 5-Euro-Marke erneut. Damit wird das Bild klarer: Mindestens 6 Euro sollten nach Meinung von Analysten für die Aktie in recht kurzer Zeit möglich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung