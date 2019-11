Ballard Power Aktie: Der nächste Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Unfassbar, was Ballard Power in den vergangenen Handelssitzungen erlebte. Die Berichte über das Unternehmen überschlagen sich. Der Wert hat bezogen auf den Dollar nun einen Aufschlag von fast 3,25 % geschafft. Zudem ist die Aktie dabei – in Dollar gemessen – über eine sehr wichtige Grenze geklettert. Auch an den Euro-Börsen ist der Titel im klaren Aufwärtstrend.

Starke Signale

Die starken Signale ergaben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung