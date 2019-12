Ballard Power Aktie: Der nächste Hammer! Neue Technologie

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power wartete in der vergangenen Woche mit einer interessanten neuen Nachricht auf. Dies wiederum könnte nach zuletzt geringeren Gewinnmitnahmen wieder für einen positiven Impuls sorgen, so die Hoffnung von Analysten. Der Konzern gab bekannt, dass er in den Markt für Brennstoffzellensysteme einsteigen werde. Dabei wird das Unternehmen mit dem französischen Unternehmen HDF Energy kooperieren und ein 24/7-Kraftwerkskonzpet entwickeln.



