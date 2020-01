Ballard Power Aktie: Der nächste Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power hat nun den nächsten Hammer am Markt platziert. Die Aktie stürzte auch am Donnerstag gnadenlos ab. Der Wert musste ein Minus von annähernd 10 % vermelden und dürfte sich im Anflug auf einen raschen Wechsel in den Baisse-Modus befinden, meinen Analysten. Eine Katastrophe sei vor allem, so meinen die Experten, dass der Absturz sich ohne weitere wirtschaftliche Nachrichten vollzieht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung