Ballard Power-Aktie: Der nächste Dämpfer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Dass die Ballard Power-Aktie sich seit Mai immer weiter in Richtung Norden bewegen konnte, soll hier gar nicht verschwiegen werden. Allerdings haben wir es wohl kaum mit einer furiosen Rallye zu tun, denn die Anleger müssen immer wieder Rückschläge einstecken. So auch in der letzten Woche, als das Papier am Mittwoch um knapp 13 Prozent korrigierte. Trotz einer Gegenbewegung bis zum Wochenende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!