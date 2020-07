Ballard Power Aktie: Das könnte böse enden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie war in den vergangenen Monaten eine der begehrtesten Aktien am Aktienmarkt. Aktuell kühlt sich das Geschehen aber merklich ab. Die Aktie bildete am 9. Juli bei 21,61 US-Dollar ein neues Hoch aus und kommt seitdem wieder deutlich zurück.

Zu Beginn dieser Woche wurde der 50-Tagedurchschnitt bei 15,28 US-Dollar erreicht. Er ist seitdem zwischen Bullen und Bären heftig



