Ballard Power Aktie: Das ist ein unfassbares Signal!

Ballard Power zeigt sich auch am Montag von der besten Seite. Der Titel legte mehr als 1 % zu und zeigt genau die Entwicklung, die sich in den vergangenen Tagen abzeichnete. Der Kurs nimmt Fahrt in Richtung 6 Euro auf.

Was steckt dahinter?

Ballard Power könnte anders als sonstige Unternehmen dieses Sektors einen enormen Aufwärtsmarsch erzeugen, insofern hier eine deutlich bessere Stimmung herrscht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



