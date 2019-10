Ballard Power Aktie: Das ist künftig der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist am Dienstag mit einem satten Gewinn in den Rest dieser Handelswoche gestartet. Bei fast 3 % Plus deutet sich eine mögliche Trendumkehr für die kurzfristige Kursentwicklung an. An sich ist der Wert bereits in einem sehr langfristigen Aufwärtstrend, der Kurse von bis zu 6 Euro relativ schnell ermöglichen sollte. Dabei ist die Aktie ohnehin in einem auch politisch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



