Ballard Power-Aktie: Das ist die entscheidende Frage!

Die Aktie von Ballard Power befindet sich wieder im Aufwind: Bereits am Freitag verbessertem sich die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten von ihrem Tagestiefststand bei 20,88 Euro deutlich auf 23,41 Euro. Am Montagvormittag geht die Erholung weiter, vor dem Mittag standen bei der Ballard-Aktie bereits wieder 24,55 Euro zu Buche. Zum jüngsten Höchststand von 34,80 Euro, den die Papiere am 9. Februar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!