Ballard Power Aktie: Das ist ein absoluter Knaller!

Ballard Power ist weiterhin eine der stärksten Aktien am Markt. Der Wert konnte in den vergangenen Tagen ohnehin massiv steigen. Dabei aber ist der Titel nun am Donnerstag zunächst auf ein neues Allzeithoch gestiegen und konnte am Freitag mit einem weiteren Plus von mehr als 5 % die Börsen erneut so stark verlassen wie nie zuvor. Das Börsensignal ist sattgrün.

