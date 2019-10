Ballard Power Aktie: Das ist ein absoluter Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Wenn es um das Thema Wasserstoff geht, dann kann Ballard Power derzeit Konkurrenten wie NEL ASA den Rücken zeigen. Ballard Power konnte auch am Donnerstag einen weiteren Aufschlag von annähernd 2 % für sich verbuchen. Damit ist der Wert auf dem Weg dazu, ein wichtiges Zwischentop zu erreichen. Es spricht viel dafür, dass es nach diesem Knaller am Donnerstag so weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung