Ballard Power-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power musste in der vergangenen Woche im Zuge der allgemeinen Marktschwäche eine starke Korrektur über sich ergehen lassen. Der Anteilsschein büßte in der Spitze mehr als 40 Prozent ein und markierte am Freitag ein Verlaufstief bei 6,43 Euro. Allerdings setzten sich die Bullen im Tagesverlauf gegen die Bären durch und ließen den Kurs deutlich oberhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung