Ballard Power Aktie: Das ist ein Kracher! JETZT einsteigen

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Der Aufwärtstrend von Ballard Power setzt sich fort. Am Montag gelang der nächste Kracher, die Aktie legte um 7,5 % zu und kam nun auf fast 8,8 %. Der Wert hat damit alle Erwartungen, die in den Aufwärtstrend gesetzt worden waren, übertroffen. Die Aktie dürfte in den kommenden Tagen noch weitere Kursziele niederreißen und sich in Richtung von 10 Euro bewegen.

Gigantisch

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung