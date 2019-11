Ballard Power Aktie: Das ist ein Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power ist in den vergangenen Tagen kurz vor dem Wochenende noch einmal massiv in die Höhe geschossen. Am Freitag ging es um 4,7 % nach oben, womit die Notierungen in den kommenden Tagen nach Auffassung von Analysten noch einmal deutlich klettern dürften. Die nächsten Kursziele finden sich in Höhe von 7 Euro, wobei auch 10 Euro als denkbar gelten. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



