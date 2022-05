Ballard Power-Aktie: Das hat gerade noch gefehlt!

Finanztrends Video zu Ballard Power



Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power hat zum Ende der vergangenen Woche deutlich nachgegeben. Am Donnerstag büßte der an der Nasdaq gelistete Wasserstofftitel in einem bärischen Marktumfeld fast 9 Prozent ein und ließ am Freitag weitere Abgaben von rund 6 Prozent folgen. Es war bereits die sechste Woche in Folge, an dem die Aktie Verluste verzeichnete. Ballard Power-Aktie markiert… Hier weiterlesen