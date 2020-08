Ballard Power: Aktie bricht aus – Montag rein!?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Seit Mitte Juli schien es, als wolle Ballard Power seine Anleger einlullen. Extrem kraftlos pendelte die Aktie zwischen 14 und 16 US-Dollar seitwärts. Die Volatilität hat in dieser Phase massiv abgenommen, was für den eigentlich schwankungsfreudigen Wert doch eher ungewöhnlich ist. Doch jetzt dürfte wieder Bewegung in die Sache kommen!

Anleger-Tipp: Wo genau die Chancen (und Risiken) bei Ballard Power liegen, lesen Sie in unserer brandaktuellen Ballard-Power-Sonderstudie, die Sie hier herunterladen können.

Zum Ende der Handelswoche kletterte Ballard Power auf über 16 US-Dollar. Dabei verzeichnete die Aktie ein Plus von über sieben Prozent! Dieser Schlusskurs war der höchste Wert seit dem 23. Juli. Damit ist der Kurs also über die wichtige technische Hürde von 16 US-Dollar geklettert, was formal neue Kaufsignale bedeutet.

Flankiert wird dieser Ausbruch von der Ankündigung Ballard Powers, dass die Forschung im Bereich wasserstoffbetriebene Drohnen große Fortschritte. Da beides absolute Zukunftstechnologien sind, lässt sich das gigantische Umsatzpotenzial dahinter nur erahnen.

Fazit: Bei Ballard Power sieht es derzeit gut aus. Wie weit die Aktie steigen wird und worauf Anleger in jedem Fall achten sollten, lesen Sie in unserer großen Sonderanalyse. Hier geht’s zum Download.