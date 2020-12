Ballard Power Aktie: Das ändert nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard Power Aktie: Ja, der Anteilschein kam in den letzten Tagen zurück. Doch dies ändert nichts an der Grundausrichtung, zumindest nicht bisher. Die Idee ist, dass es zu weiter steigenden Kursen kommt. Denn aufgrund der Trends und Trendindikatoren sowie der Bewegungen besteht Druck zur Oberseite. Ballard sollte also drehen können, um die 18,95 Euro Marke zu durchbrechen. Kritisch wird es erst, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



