Ballard Power-Aktie: Zeichen der Hoffnung!

Bekanntlich stirbt im Krieg stets die Wahrheit zuerst und so lässt sich kaum abschätzen, was in der Ukraine gerade genau vor sich geht. Anders sieht das auf der politischen Bühne aus, wo es derzeit Sanktionen gegenüber Russland nur so hagelt. Die Aussicht auf solche ging an der Ballard Power-Aktie nicht spurlos vorbei.

Am Donnerstag zog es den Titel zunächst bis auf rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung