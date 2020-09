Ballard Power-Aktie: Wird sich jetzt die Abwärtsbewegung fortsetzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die letzten drei Monaten sahen nicht so gut für die Aktie von Ballard Power aus. Die Aktie hat stark konsolidiert und bewegt sich in einem starken dreimonatigen Abwärtstrend. In den vorherigen Monaten ist die Aktie von Ballard Power stark gestiegen, wie auch die meisten Wasserstoffaktien. Bei starken Kursentwicklungen gibt es auch starke Kurskonsolidierungen. Sehen wir gerade eine Kurskonsolidierung, oder wird sich ...



