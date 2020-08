Ballard Power Aktie: Wird das jetzt zum Kurskiller?!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nein, die zurückliegende Woche an der Börse war für Ballard Power wahrlich keine erfolgreiche. Bei einem Kurs von 13,65 Euro notierten die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Produzenten noch am vergangenen Mittwoch. Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen am Donnerstag aber hat die Ballard-Aktie deutlich an Wert eingebüßt. Auch der heutige Mittwoch begann im roten Bereich, in Frankfurt verloren die Anteilsscheine weitere 1,5 Prozent auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



