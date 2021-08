Ballard Power-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Ballard Power-Aktie hat in den letzten Tagen etwas zulegen können und zeitweise den Wiederanstieg über die 50-Tage-Linie (EMA50) geschafft. Dabei kam dem Anteilsschein ein günstiges Marktumfeld zugute, da der gesamte Wasserstoffsektor zulegen konnte. Am Mittwoch kam jedoch wieder etwas Schwäche auf, was zum erneuten Rücksetzer unter den EMA50 geführt hat. Der nachhaltige Ausbruch lässt damit weiter auf sich warten. Aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



